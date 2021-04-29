قتيل وإصابات.. اشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان

قتل شخص على الأقل وأصيب 19 آخرون إثر اشتباكات اندلعت الخميس بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان، قبل أن تعلن الأولى سيطرتها على نقطة حدودية طاجيكية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن قرغيزستان وطاجيكستان تبادلا إطلاق النار في وقت سابق اليوم الخميس، في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

وبعدها بوقت قصير، قال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.

وحول ضحايا الاشتباكات، قالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، وقتل شخص واحد.

فيما ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان إن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.

وتتنازع الدولتان على منطقة تعد جزءًا من وادي فرغانة الخصب، وهي خليط من القرى القرغيزية والطاجيكية والأوزبكية.

