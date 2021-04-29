قتل شخص على الأقل وأصيب 19 آخرون إثر اشتباكات اندلعت الخميس بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان، قبل أن تعلن الأولى سيطرتها على نقطة حدودية طاجيكية.
ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن قرغيزستان وطاجيكستان تبادلا إطلاق النار في وقت سابق اليوم الخميس، في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.
وبعدها بوقت قصير، قال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.
وحول ضحايا الاشتباكات، قالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، وقتل شخص واحد.
فيما ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان إن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.
وتتنازع الدولتان على منطقة تعد جزءًا من وادي فرغانة الخصب، وهي خليط من القرى القرغيزية والطاجيكية والأوزبكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل وإصابات.. اشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.