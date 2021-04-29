"تفجير مخازن أسلحة".. بلغاريا تطرد دبلوماسيا روسيا

أعلنت بلغاريا، الخميس، طرد دبلوماسي روسي، متهمة موسكو بالضلوع في أربعة انفجارات بمخازن أسلحة بالبلاد.
وخلال اجتماع مع السفير الروسي، طلبت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا "تعاون روسيا بالكامل مع التحقيقات التي تجريها بلغاريا بشأن الانفجارات ومحاولات تسميم تاجر الأسلحة البلغاري إميليان جبريف".
فيما نددت موسكو بالتحقيق وتوعدت بالرد على طرد الدبلوماسي.
وطرد الدبلوماسي الروسي هو الأحدث ضمن سلسلة خلافات دبلوماسية بين روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة في أعقاب اتهام جمهورية التشيك لها بالمسؤولية عن انفجار في مخزن أسلحة عام 2014.
وقالت زاهاريفا إن بلغاريا تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات، وطالبت الدبلوماسيين الروس بالامتناع عن ارتكاب أفعال غير ملائمة لوضعهم.
وطردت بلغاريا، التي كانت ذات يوم أقرب حليف للاتحاد السوفيتي السابق في أوروبا الشرقية، ثمانية دبلوماسيين روس آخرين بتهمة التجسس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
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