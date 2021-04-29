إهانة أردوغان.. محكمة تغرم معارضة تركية 56 ألف ليرة

قضت محكمة تركية، الخميس، بتغريم قيادية بالمعارضة مبلغ 56 ألف ليرة "7 آلاف دولار" تعويضًا للرئيس، رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فإن محكمة بإسطنبول أصدرت الحكم بحق جانا قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بالمدينة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية المدنية السادسة بمنطقة "بيوك جكمه جه" في إسطنبول، حيث كانت تنظر قضية التعويض التي سبق وأن رفعها أردوغان في وقت سابق ضد قفطانجي أوغلو.
واتهم أردوغان في قضيته التي رفعها قبل فترة قفطانجي أوغلو، بـ"استخدام موقع التواصل الاجتماعي تويتر لنشر تصريحات مذلة ومهينة ومخزية" ضده، وذكر أنها "أساءت بشدة إلى شرفه وعرضه وكرامته".
وعادة ما يحرك أردوغان دعاوى قضائية تحت اسم "إهانة الرئيس" لإرهاب خصومه ومعارضية في تركيا.
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