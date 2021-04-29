استقالة مسؤول مقرب من روحاني بعد تسجيل ظريف

قدم مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، استقالته، الخميس، بعد تسريب تسجيل مثير للجدل لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن حسام الدين أشينا مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية، "استقال بسبب سرقة تسجيل" يتضمن مقابلة أجراها المركز مع ظريف.



ويرأس أشينا المركز منذ 2013، وعيّن في العام نفسه مستشارا لروحاني وكان لا يزال في منصبه حتى استقالته اليوم.

وتشير وسائل الإعلام الإيرانية بانتظام إلى أشينا، كمقرب من روحاني بعدما كان نائب وزير الاستخبارات في عام 2000.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي خلف أشينا في منصبه.

وأثار تسجيل ظريف الممتد لنحو ثلاث ساعات ونشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، انتقادات شديدة في الداخل الإيراني، خصوصا في صفوف المحافظين الذين يهاجمون باستمرار روحاني المعتدل ووزير خارجيته.

ووفقا لمقتطفات من التسجيل نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال ظريف: "في إيران الميدان العسكري هو الذي يحكم (...) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وأتى التسريب بينما تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

كما يأتي قبل أقل من شهرين على انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس المعتدل روحاني الذي لا يحق له الترشح مجددا.

ورأى روحاني الأربعاء أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي لظريف يهدف إلى التسبب بـ"خلافات" داخلية تزامنا مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.