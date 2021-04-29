"الناتو" يبدأ انسحابا "منسقا" من أفغانستان

انسحاب "منسق" بدأته قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها.

وقال مسؤول بالحلف: "بدأ الانسحاب. ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية دون ذكر هويته: "ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا".

وقبل يومين، كشف الجنرال سكوت ميللر، قائد القوات الأمريكية وقوات "الناتو" في أفغانستان، عن بدء انسحاب قواته من بعض القواعد في أفغانستان، رغم تصعيد طالبان من هجماتها.

وأضاف ميللر خلال مؤتمر صحفي من مقر قيادة "قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان": "سنسلم كل قواعدنا للقوات الأفغانية. بدأنا بالفعل الانسحاب من عدد من القواعد".

ولفت إلى أن الموعد الرسمي للانسحاب هو الأول من مايو/ أيار المقبل (السبت)، رغم أن الإجراءات العملية المحلية قد بدأت بالفعل.

والأسبوع الماضي، ذكرت مصادر عسكرية أنه من المتوقع أن تسلم واشنطن 3 قواعد عسكرية ومطارا واحدا للقوات الأفغانية بالأسبوعين المقبلين، في إطار خطة للانسحاب الكامل للقوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ذكرى الهجمات الدامية العام 2001.

وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن "الناتو" أن دول الحلف وافقت على البدء بسحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.

وقال أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سينهي التواجد الأجنبي في أفغانستان خلال أشهر"، مضيفا أن: "الحلفاء عازمون على الانسحاب مع القوات الأمريكية من أفغانستان بدءا من مايو المقبل".