إسرائيل تفرج عن راع اجتاز الحدود من سوريا

أفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن راع عقب اعتقاله لاجتيازه الحدود من داخل سوريا.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم راعي ماشية اجتاز عمدًا خط الحدود من داخل سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف: "لقد تم اعتقاله شرق السياج الأمني خلال نشاط وسط هضبة الجولان في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود".

وتابع أدرعي: "تم الإفراج عن المشتبه به بعد التحقيق معه لدى قوات الأمن".

ولم يذكر البيان أسباب اجتياز الراعي للحدود أو جنسيته.