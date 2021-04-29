لبنان يفرض شرطا رئيسيا لدخول القادمين من الهند والبرازيل

قررت لبنان منع القادمين من الهند والبرازيل من دخول البلاد قبل الإقامة 14 يومًا ببلد آخر.

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني اليوم الخميس تعميماً طلبت فيه من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي وقف نقل جميع الركّاب القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان قبل الإقامة 14 يومًا ببلد آخر.



وقالت المديرية، في تعميمها إنها طلبت من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وقف نقل جميع الركّاب القادمين من الهند والبرازيل.

ودعت الركّاب الراغبين بالقدوم من هذين البلدين إلى الإقامة في بلد آخر لمدّة لا تقلّ عن 14 يومًا قبل الذهاب إلى لبنان.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من جميع الشركات البدء بتنفيذ هذا التعميم على الركاب الذين يصلون إلى مطار رفيق الحريري الدولي ابتداءً من الثالث مايو/أيار المقبل.

الهند تتخطى 18 مليون إصابة

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة، سجلت الهند رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 3645 حالة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 150 مليونا و256 ألفا و528 إصابة، الخميس.