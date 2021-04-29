الرئيس الفلسطيني: لن نذهب إلى الانتخابات بدون القدس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، أن الانتخابات التشريعية لن تجرى بدون القدس.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع للفصائل بشأن الانتخابات مساء الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أكد أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، وتابع: "لن نذهب إلى الانتخابات بدون القدس".



ولفت عباس إلى أن "إسرائيل امتنعت عن إعطائنا جوابًا بشأن الانتخابات في القدس بذريعة عدم وجود حكومة إسرائيلية لتتخذ القرار".

وربط الرئيس الفلسطيني إجراء الانتخابات بالموافقة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات بالقدس ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية.

واستهل اللقاء بالإشارة إلى أن "هذا اللقاء من أجل أن نتدارس ونناقش أمرا في منتهى الأهمية وهو الانتخابات التشريعية التي أصدرنا مراسيم بشأنها وتكون في 22 مايو/ آيار القادم، مشددا على أن " القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

ولفت إلى الأحداث التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا وقال "في القدس شعب عظيم قادر على قول لا للاحتلال".

وكشف الرئيس الفلسطيني النقاب عن وصول رسالة من إسرائيل وأمريكا والدول العربية نصها: ناسف يا جيراننا إننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابا على القدس لأن ليس لدينا حكومة إسرائيلية لتقرر".

وشدد على أن هذا الموقف غير مقبول ولن يمر، مشيرا إلى أنه قبل وصلتنا رسالة من الإسرائيليين مفادها: لن نسمح لكم بإجراء الانتخابات في القدس".

وتابع: "هذا الاجتماع الهام لكي نتداول في الأمر ونتخذ القرار المناسب للحفاظ على حقنا بالقدس عاصمة أبدية لدولتنا وحقنا في إجراء الانتخابات التشريعية فيها ترشحا وانتخابا وداعية انتخابية".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه "إذا وافقت إسرائيل على الانتخابات بالقدس نذهب مباشرة إلى الانتخابات".

سبق أن جرت انتخابات فلسطينية بالقدس الشرقية في الأعوام 1996 و2005 و2006 بالاستناد إلى اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1995.

وتُصر حركة فتح على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وهو ما جددته في ختام اجتماع للجنتها المركزية مؤخرا برئاسة عباس في مدينة رام الله.

وشددت اللجنة المركزية لفتح بالقول على أنه "بدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا ودعاية وانتخابا، فلن تكون هناك انتخابات".

وكان الرئيس الفلسطيني دعا لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار ورئاسية في 31 يوليو/تموز، من العام الجاري.