مقتل 4 في إطلاق نار استمر 13 ساعة بولاية أمريكية

قتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به تحصن في منزل لنحو 13 ساعة، بحسب مكتب عمدة مقاطعة بكارولاينا الشمالية.

وأوضح مكتب العمدة في بيان، أن عنصري شرطة تم استهدافهما بطلقات رصاص من داخل أحد المنازل.

وأرسلت الشرطة الأمريكية إثر ذلك تعزيزات، نجحت في إخراج أحد العنصرين من المنزل، ولكنّه لفظ أنفاسه في المستشفى، وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.

وأضاف مكتب المسؤول المحلي الأمريكي، أن 3 عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وأصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 13 ساعة للسيطرة على الوضع.

وتابع البيان أن المعتدي الذي "قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل".

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لتلفزيون محلي، إن مطلق النار قُتل، والضحايا المدنيون هما والدته وزوجها.



وتنتشر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويقتل سنويا نحو 50 شرطيا أثناء عملهم.