موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. طرازات فاشلة وأعجوبة "بوتين"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

اكتسحت مبيعات السيارات الكهربائية، مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وقفزت بنسبة 140% في الربع الأول من 2021.

محرك سيارة يتحول إلى محرك طائرة، هذه ليست دعابة وإنما فكرة تحولت لواقع في روسيا.. إليك التفاصيل

لم تكتفي ماركة فولكسفاجن بتدشين فئتها الخاصة للسيارات الكهربائية الحديثة ID، بل قامت بطرح نسخة كهربائية تابعة لفئة ID.

ليست كل السيارات التابعة لفئة SUV، تصلح لاقتحام الطرق الوعرة، وهو ما ينطبق على مجموعة من السيارات ظهرت في الأسواق خلال 2021.

كشف خبراء في مجال السيارات أن هناك فروق جوهرية بين الإطارات المخصصة للسيارات التقليدية ونظيرتها الكهربائية، لاختيار أفضل إطار للسيارة.

أطلقت شركة تويوتا اليابانية سيارتها Yaris Cross Adventure الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



يرجع الفضل في عدد من الابتكارات المميزة في عالم السيارات لمجموعة من الماركات، وكان لهذه الابتكارات الفضل في تغيير شكل الصناعة للأبد.

تتوفر في عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة سيدان الفارهة، من مختلف الماركات.

أعلنت مجلة تايم عن قوائمها لأكثر 100 مؤثرين في العالم بمختلف المجالات خلال عام 2021 الجاري، ومنها الشركات الـ 100 الأكثر تأثيرا.

كغيرها من نجوم هوليوود البارزين، تمتلك النجمة تشارليز ثيرون مجموعة متميزة من السيارات تجمع بين الرفاهية والقوة الرياضية.

