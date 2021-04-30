بـ6 مروحيات.. الطوارئ الإسرائيلية تواجه كارثة "تدافع" جبل ميرون

أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، فجر الجمعة، الدفع بـ6 مروحيات للمساعدة في إجلاء جرحى حادث تدافع ضخم بجبل الجرمق "ميرون" بمنطقة الجليل شمالي البلاد.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إن عدد المصابين في حادث التدافع ارتفع إلى 103 بينهم 38 في حالة حرجة، فيما وصل عدد القتلى إلى 28 شخصا على الأقل.
وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 150 شخصا أصيبوا بجروح في حادث انهيار مقاعد باستاد نتيجة التدافع خلال احتفال ديني، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".
وأكدت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف أن عشرات الأشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "أصيب عدد من المحتفلين بسبب الازدحام".
وأضافت: "تقوم قوات الطوارئ والإنقاذ بإسعاف الجرحى وعلاجهم".
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