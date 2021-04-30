سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ثابتا اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، عند نفس مستواه منذ نصف شهر، في السوق المصرفية.

والبنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من أمس الخميس، وحتى الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم.

سعر الدولار في مصر

وشهدت التعاملات المصرفية، اليوم الجمعة، استقرار أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية.

وظل متوسط سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، مستقرا لليوم الخامس عشر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 21 بنكا، من بينهم العقاري المصري العربي، والمصرف العربي الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها، بنسبة 5.2% في 2021-2022 من 2.8%، متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الأمس.