نهاية عصر الكباب مقابل بيتكوين في تركيا.. احتيال مشفر

يدخل اليوم رسميا قرار حظر تداول العملات المشفرة في تركيا نطاق التنفيذ بعد فضيحة الاحتيال التي تبخر بسببها 2 مليار دولار.

الأمر لم يتوقف عند تطبيق قرار الحظر فقط بل أنهت فضيحة الاحتيال والقرار عصر الكباب مقابل بيتكوين.



وكان طاه الكباب قادر أونير يأمل في تعزيز عمله الجديد من خلال قبول الدفع بالعملات المشفرة، لكن الحظر الذي فرضته السلطات التركية يجبره الشهر المقبل على العودة إلى طرق الدفع التقليدية.

وازدهر الاهتمام بالعملات المشفرة في تركيا، حيث جعلها التضخم وانخفاض قيمة الليرة استثمارا بديلاً جذابا.

ويقول أونير: إن العملاء استخدموها لدفع ما بين 5 و 10% من فواتيرهم، بحسب موقع ait.

وأوضح أونير أن العالم يتأقلم مع العصر الرقمي وعلينا أن نشترك معه، مضيفا أن المدفوعات الإلكترونية أسهل من المعاملات المصرفية، وكان من الممكن أن تمثل شريحة متزايدة من مبيعات الكباب إذا سُمح لها بالاستمرار.

لكن البنك المركزي التركي يرى مخاطر في الممارسة الجديدة، وحظر في 16 أبريل استخدام العملات المشفرة والأصول المشفرة للمشتريات اعتبارا من 30 أبريل، مشيرا إلى أضرار لا يمكن إصلاحها ومخاطر المعاملات.

وأطلقت السلطات التركية في الأسبوع الماضي أيضا تحقيقات في احتيال محتمل في بورصتين للعملات المشفرة، وقال محافظ البنك المركزي: إن وزارة المالية تعمل على لوائح أوسع فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

ولا يزال استخدام العملات المشفرة ضعيفا في التجارة العالمية، وذلك بالرغم من إنها أصبحت أصولا سائدة بشكل متزايد، وهناك شركات، بما في ذلك تسلا، تقبل مثل هذه المدفوعات.

وقال مؤسس موقع Kripto Teknik الإخباري: إن الأنشطة التجارية في تركيا، مثل مصففي الشعر ومحلات البقالة الصغيرة، بدأت بقبول المدفوعات بدافع الراحة لأنها كانت تمتلك أيضا عملات رقمية مشفرة.

وأضاف: إذا كان القطاع منظما جيدا، فإن هناك احتمال لمزيد من معاملات العملات المشفرة، لكن البنك المركزي اتخذ الخيار الأسهل بإغلاقه بالكامل.

وأصبح الحظر مشكلة خطيرة لشركات التكنولوجيا المالية العاملة في هذا المجال وبدأت بالتوجه إلى المحكمة بشأن هذا الحظر.

وتضاعفت أحجام التداول في بورصات العملات المشفرة التركية في عطلة نهاية الأسبوع بعد حظر البنك المركزي مدفوعات الأصول المشفرة مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وغالبا ما ترتفع أحجام تداول العملات المشفرة خلال فترات التقلب، حيث يسعى المتداولون على المدى القصير إلى الربح من تقلبات الأسعار.

ويقول العديد من اللاعبين في السوق: إن هذا عامل جذب رئيسي للأصول الناشئة.

ولم يعد متجر تبادل العملات المشفرة Cointral قادرا على بيع الذهب مقابل العملات المشفرة، كما صرح مؤسسه (أوغور هاكان تشاكان).

كما اضطر إلى تعليق مبادرة جديدة لمواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم مدفوعات الأصول المشفرة.