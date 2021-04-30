واصل سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، الارتفاع أمام الجنيه السوداني في البنك المركزي، والسوق السوداء.

وانتعشت تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، مرة أخرى، خلال الأيام الماضية، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.

سعر الدولار في السودان

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 387.56 جنيه للشراء، و 389.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 384.60 جنيه للشراء، و 386.52 جنيه للبيع ، أمس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك السودانية.

فيما قفز متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية "السوداء" في السودان، إلى نحو 400 جنيها، مقابل نحو 395 جنيها، أمس وفق وسائل إعلام محلية.

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

انفلات السوق السوداء

وانتعشت السوق السوداء في السودان مرة أخرى، حسب متعاملين في سوق الصرف، رغم أن السودان يسعى بقوة إلى السيطرة على حالة انفلات سعر الدولار بالسوق المحلية لضمان استيراد السلع الأساسية دون جنون لأسعارها.

ويرى خبراء، أن الحكومة أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

و"التعويم الجزئي" للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقال الخبراء، لـ" دوت الخليج الإخبارية"، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

وأكدوا، أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

أضافوا، أن قرار تحرير سعر الصرف كان من المفترض أن يتزامن معه توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي.

أسعار اليورو والإسترليني

وقفز سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، ليصل إلى نحو 470.19 جنيه للشراء، و 472.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 464.29 جنيه للشراء، و 466.61 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، إلي نحو 472 جنيها، مقابل نحو 467 جنيها، أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 540.68 جنيه للشراء، و 543.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 533.87 جنيه للشراء، و 536.54 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 558 جنيها مقابل نحو 552 جنيها، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 103.41 جنيه للشراء، و 103.93 جنيه للبيع، مقابل نحو 102.57 جنيه للشراء، و 103.09 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط سعر العملة السعودية، لدى السوق الموازية، إلى نحو 105 جنيهات، مقابل نحو 104 جنيهات، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 105.54 جنيه للشراء، و 106.06 جنيه للبيع، مقابل نحو 104.72 جنيه للشراء، و 105.25 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلي نحو 108 جنيهات، مقابل نحو 106.4 جنيه.

كما قفز سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1285.92 جنيه للشراء، و 1292.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 1275.09 جنيه للشراء، و 1281.46 جنيه للبيع، أمس.