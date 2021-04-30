شبكة نافالني تدخل قائمة روسيا للمنظمات "المتطرفة"

أدرجت روسيا، الجمعة، شبكة المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمتها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة.

وأعلن جهاز الرقابة المالية الروسي أنه حدّث لائحته ليظهر لاحقا اسم الشبكة عليها.

وتمهيدا للخطوة، تم الخميس تفكيك شبكة مكاتب نافالني الإقليمية.

وبدخولها القائمة، تضاف منظمات نافالني إلى لائحة تضم نحو ثلاثين منظمة أخرى محظورة في روسيا على غرار تنظيم "داعش".

وأمس الخميس، أعلن أحد المقربين من نافالني حل شبكة المكاتب الإقليمية لمنظمته لتجنب تعريض أعضائها لعقوبات قاسية بالسجن.



وقال ليونيد فولكوف، في تسجيل فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن بصدد حل شبكة أليكسي نافالني رسميا"، موضحا أن بعض المكاتب الإقليمية ستستمر في العمل بشكل مستقل.

وتزامن الإعلان مع ظهور المعارض للمرة الأولى علنا، الخميس، وذلك منذ انتهاء إضرابه عن الطعام، وقد بدا في تسجيل فيديو هزيلا ويرتدي بزة السجناء خلال جلسة استماع في المحكمة.

وطلبت النيابة الروسية منتصف أبريل/نيسان الجاري، تصنيف الشبكة المرتبطة بنافالني "متطرّفة"، الأمر الذي يعني حظر أنشطتها في روسيا وتعريض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات قاسية بالسجن، وهو ما حدث بالفعل عقب نظر المحاكم الروسية بالطلب.

وتتهم النيابة المنظمة بالسعي "لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".ومثل المعارض في جلسة استئناف في قضية تشهير ضد أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، وأكد أنه فقد من وزنه لكنه عاد لتناول الطعام.



وقبل أيام، منعت محكمة في موسكو "صندوق مكافحة الفساد"؛ أحد أبرز المنظمات المرتبطة بنافالني، من ممارسة جميع الأنشطة تقريبا مثل نشر محتوى على الإنترنت وتنظيم احتجاجات والمشاركة في الانتخابات.