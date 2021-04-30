ميركل لن تسافر إلى البرتغال لحضور قمة أوروبا

اعتذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، عن السفر للبرتغال لحضور القمة الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إنه "نظرًا للوضع المتوتر لكورونا في ألمانيا، لا ترغب المستشارة أنجيلا ميركل في السفر لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في البرتغال الأسبوع المقبل".



وتابع إن "البرتغال وافقت على طلب ميركل بالمشاركة في الاجتماع يومي الجمعة والسبت، المقبلين، عبر اتصال الفيديو".

ومضى قائلا: "في ضوء الوضع الوبائي في ألمانيا والقيود الصارمة التي يتعين على المواطنين الألمان العيش في ظلها حاليًا، طلبت ميركل الحصول على خيار المشاركة الرقمية".

وتشهد ألمانيا حاليا تسجيل حالات إصابة مرتفعة بكورونا، ما دفع الحكومة لتبني إجراءات إغلاق صارمة تشمل حظر تجول ليليا لمحاصرة العدوى.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الأوروبية في بورتو بالبرتغال يومي الخميس والجمعة المقبلين، عبر الحضور الشخصي للقادة لأول مرة منذ فترة.