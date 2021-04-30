أردوغان يستبق "مفاوضات قبرص" بآمال "الفشل"

استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، محادثات السلام حول جزيرة قبرص المقسمة التي تقودها الأمم المتحدة بالمراهنة على فشلها.

والخميس، فشلت الأمم المتحدة والدول الثلاث الضامنة في قبرص في سد فجوة الخلافات بين طرفي النزاع لاستئناف محادثات السلام.



وقال أردوغان إنه لا يعتقد أن اجتماعات تقودها الأمم المتحدة لاستئناف محادثات سلام حول جزيرة قبرص المقسمة قد تخرج بنتائج.

وأضاف أردوغان للصحفيين، في إسطنبول، قائلا: "لا أثق بالقبارصة اليونانيين أو أصدقهم، الآن جرى التأجيل لشهرين أو ثلاثة شهور أخرى، لكنني لا أعتقد أنه سيتم تحقيق أي نتيجة".

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن أن محادثات جديدة ستجرى في غضون فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وصلت أزمة جزيرة قبرص المقسمة إلى شطرين يوناني وآخر تركي إلى حد غير مسبوق بعد مفاوضات فاشلة استمرت لمدة 50 عاما.

وبعد مفاوضات فاشلة لا حصر لها بشأن وضع قبرص منذ تقسيمها قبل نحو 50 عاما، يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل في جنيف، بآمال محدودة متواضعة، لإجراء "محادثات غير رسمية" حول مستقبل الجزيرة برعاية الأمم المتحدة.

المحادثات السابقة لتوحيد الشطرين فشلت رغم كونها تمت تحت مظلة اتحادية وفق قرارات الأمم المتحدة.

وينادي شمال قبرص منذ ذلك الحين بحل الدولتين، لكن القبارصة اليونانيين الذين يشكلون الحكومة المعترف بها دوليا، يرفضونه لأنه سيؤكد سيادة القبارصة الأتراك على الشمال.

ومن ضمن المقترحات بشأن المستقبل تأسيس اتحاد يضم دولتين بحكومة مركزية قوية.

وبينما يوافق الجانب القبرصي اليوناني على ذلك، إلا أن الجانب القبرصي التركي يفضل حل الدولتين المستقلتين، بحسب صحيفة "أحوال" التركية.

وقبرص مقسمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ الجزيرة إلى اليونان.

وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. في الشمال، لا تعترف سوى أنقرة بـ"جمهورية شمال قبرص التركية".

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إنه" بعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من جديد لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية".