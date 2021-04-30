ثاني هجوم خلال ساعات.. مقتل 25 شخصا شرقي أفغانستان

قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون إثر انفجار في ولاية لوغار شرقي أفغانستان في هجوم هو الثاني خلال ساعات.

وقُتل 7 مصلين، الجمعة، برصاص مسلحين من حركة طالبان في ولاية بغلان شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الحادث وقع في منطقة خنجان بالولاية، بينما كان المصلون يخرجون من المسجد.

وبحسب الوزارة، كان من بين الضحايا طفلان.

وأضاف عريان أن قوات قريبة للشرطة فتحت النار بعد ذلك على منفذي الهجوم فقتلت اثنين منهم.

ولم تعلق طالبان بعد على الهجوم.

والثلاثاء، أطلق مسلحون مجهولون النار على عدد من الأشخاص الذين كانوا قادمين من صلاة في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ويتحمل المدنيون جزءا كبيرا من عبء الصراع المستمر، حيث يسقط العديد منهم بين قتيل وجريح سنويا خلال هجمات.

كشف تقرير رقابي حكومي أمريكي أن العنف في أفغانستان ازداد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري رغم محادثات السلام الجارية.

ووفقًا لتقرير المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، فإن عدد ما يسمى بالهجمات التي يطلقها العدو- طالبان وغيرها من التنظيمات- ارتفع بنسبة 37 % تقريبًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية "أعلى بكثير" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد الهجمات الداخلية على قوات الأمن بنسبة 82 % عن العام الماضي.

وذكر التقرير أن هذا أدى إلى سقوط أكثر من ضعف الخسائر في الأرواح جراء الهجمات الداخلية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قد سجلت بالفعل زيادة بنسبة 29 % في الخسائر المدنية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.