العسومي يرفض استخدام"حقوق الإنسان" ذريعة للتدخل بالشأن العربي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رفضه التام لاستخدام ملف "حقوق الإنسان" كذريعة للتدخل في الشؤون العربية.

جاء ذلك في مداخلة لـ"العسومي"، في ختام أعمال الدبلومة التطبيقية الأولى التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي على مدار الشهرين الماضيين، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس.

وقال رئيس البرلمان العربي إن ملف "حقوق الإنسان بالدول العربية يحظى باهتمام البرلمان العربي ونرفض استخدامه كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو الابتزاز السياسي".

وأكد أن "الدول العربية تم استهدافها في الكثير من الملفات وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان مما دفع للتحرك نحو بلورة رؤى فاعلة في دعم القضايا العربية في جميع المحافل وعلى كل المستويات".

ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي لديه استراتيجيات متنوعة لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة تتبنى القضايا العربية وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.



ونوه بن "هناك تعاونا بناء مع الاتحاد البرلماني الدولي لدعم ملفي حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتطوير العمل في البرلمان العربي"، مشيراً في الإطار ذاته إلى الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم المرأة العربية وتمكينها في كل المجالات.