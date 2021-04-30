عبدالله بن زايد يعزي أشكنازي في ضحايا حادث التدافع

عبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن تعازيه في ضحايا حادث التدافع في شمالي إسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع غابي أشكنازي، وزير خارجية إسرائيل.



وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي، وأهالي وذوي الضحايا في هذه الحادثة الكارثية، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن 44 إسرائيليا لقوا مصرعهم وأكثر من 100 أصيبوا بحادث التدافع، مساء الخميس، في جبل الجرمة "ميرون" في شمالي إسرائيل.

بدوره، أعرب السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن تعازيه في ضحايا الحادث.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحداد الوطني، الأحد، على أثر الحادث.

وتحول الاحتفال الديني الذي شارك فيه عشرات آلاف اليهود، فجر الجمعة، إلى مأساة عقب تدافع تخلل أضخم تجمّع تشهده إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا.

ولاحقا، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إنها تعمل للتحقق من تقارير عن وجود مواطنين أمريكيين من بين ضحايا حادث التدافع في شمالي إسرائيل.