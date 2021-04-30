تفجير يقتل 14 أفغانيا.. الثالث خلال 24 ساعة

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 90 آخرون، مساء الجمعة، في تفجير سيارة مفخخة شرقي أفغانستان.
ويعد هذا التفجير الهجوم الثالث الذي تشهده أفغانستان في 24 ساعة، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن التفجير وقع في منطقة سكنية في مدينة بولي علم في ولاية لوغار، قبيل الإفطار وصلاة المغرب، مساء اليوم.
وقال المتحدث باسم الداخلية، طارق عريان للصحفيين: "قتل 14 شخصا حتى الآن وأصيب 90 آخرون".
وفي وقت سابق اليوم، قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون إثر تفجير في منطقة خنجان بولاية لوغار، استهدف مصلين خارجين من المسجد.
والثلاثاء، أطلق مسلحون مجهولون النار على عدد من الأشخاص الذين كانوا قادمين من صلاة في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
ويتحمل المدنيون جزءا كبيرا من عبء الصراع المستمر، حيث يسقط العديد منهم بين قتيل وجريح سنويا خلال هجمات.
وكشف تقرير رقابي حكومي أمريكي أن العنف في أفغانستان ازداد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري رغم محادثات السلام الجارية.
وأمس، أعلنت الولايات المتحدة بدء انسحاب قواتها بعد 20 عاما من التمركز في أفغانستان، على أن يكتمل انسحاب كل القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
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