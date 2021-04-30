"المهة انتهت".. ألمانيا تبدأ الانسحاب من أفغانستان

بدأ الجيش الألماني، الجمعة، انسحابه رسميا من أفغانستان بعد ما يقرب من عشرين عاما على انتشار قواته هناك.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان: "مهمتنا في أفغانستان انتهت".



ونقل البيان عن متحدث باسم الوزارة في برلين: "بدأ اليوم الانسحاب المنظم والمنسق مع شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف أن بعثة الأطلسي التدريبية "الدعم الحازم" ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل على أقصى تقدير.

ويوجد 1067 جنديا ألمانيا حتى اليوم الجمعة، بصورة أساسية في منطقة مزار الشريف شمالي أفغانستان.

وكتبت وزارة الدفاع على موقع "تويتر": "تتم الآن إعادة كل شيء إلى ألمانيا – من الطائرات المروحية متعددة الأغراض إلى شاحنات الرفع".

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن قيادة القوات الخاصة في الجيش الألماني تتولى عملية تأمين عملية انسحاب الجنود الألمان من أفغانستان.

ووقعت وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارينباور، الجمعة، قرارا بإرسال عدد من جنود القوات الخاصة لأفغانستان لتأمين عملية الانسحاب، كما أرسلت عربات مصفحة لنفس الغرض.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها "ستسمح للموظفين الأفغان الذين عملوا لصالح القوات الألمانية بالقدوم إلى ألمانيا".

فيما ذكر تقرير لوزارة الدفاع أن انتشار القوات الألمانية في أفغانستان كلف برلين 12.5 مليار دولار.