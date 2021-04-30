فيديو.. سامسونج تشعل سوق الألعاب بأقوى حاسوب في العالم

في ظل رحلتها للبحث عن الريادة في مجال التكنولوجيا، لم يفت شركة سامسونج تحقيق تطلعات العملاء من محبي الألعاب الإلكترونية.

الشركة الكورية الجنوبية، استهدفت من خلال حاسوبها الجديد Galaxy Book Odyssey، شريحة عريضة حول العالم، في سوق ألعاب الفيديو.

وتشهد الألعاب الإلكترونية حالة من الرواج خلال الأشهر الأخيرة مع تفشي جائحة كورونا التي فرضت حالة من العزلة في أنحاء مختلفة حول العالم، وسجلت سوق ألعاب الفيديو إيرادات تفوق 300 مليار دولار.

استغلت سامسونج هذا الاهتمام العالمي، وقدمت حاسوبا بمواصفات خاصة طورته لمحبي الألعاب الإلكترونية.

الحاسوب الجديد المخصص للألعاب، الذي أعلنت عنه سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked، تقول إنه "الأقوى".

العديد من المميزات والمواصفات قدمتها سامسونج في حاسوبها الجديد، سوف تجعله يحتل مكانة كبيرة في الأسواق.

الميزة الأهم التي ستجذب محبي الألعاب الإلكترونية، هي أن الجهاز قادر على التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ليس هذا فحسب، فالجهاز يمكنه معاينة الصور ذات الدقة العالية جدا بفضل معالجات رسوميات من نوع Nvidia GeForce RTX 3050 وNvidia GeForce RTX 3050 Ti، وهي إضافة جديدة.





وهذه المعالجات تعتبر من أفضل معالجات الرسوميات للحواسب حاليا.

ويتميز الحاسوب بوجود بمعالجات إنتل Core i5 وCore i7 من الجيل الحادي عشر، ومنظومات خاصة لتبريد هذه المعالجات أثناء الاستخدام المكثف للجهاز، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

ومن ضمن المواصفات البارزة في حاسوب سامسونج الجديد، هو الهيكل المتين، المصنوع من البلاستيك والألومنيوم، وهو ما يجعله أقوى ويتحمل العديد من الصدمات وغيرها.

ويأتي جهاز Galaxy Book Odyssey، بوزن مثالي، حيث يزن 1.85 كيلو جرام.

واهتمت شركة سامسونج بتوفير شاشة عالية الدقة، بمقاس 15.6 بوصة.

ويحتوي الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي 32 جيجا بايت.

ومن المواصفات المميزة في الحاسوب، وجود بطارية قدرتها 83 واطا تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

ويحتوي الحاسوب على ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذي USB-C، وثلاث منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI.



وفيما يخص الأسعار، يبدأ سعر الحاسوب من 1400 دولار، ويتوفر في الأسواق خلال أغسطس/آب المقبل، باللون الأسود.