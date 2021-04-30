محمد بن زايد يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن تعازيه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في وفاة الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الجمعة، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.



نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للملك عبدالله تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصادق مواساته له وللأسرة الهاشمية، سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم.

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية وعائلة الراحل والشعب الأردني الشقيق، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن عميق شكره وتقدير لما أبداه الشيخ محمد بن آل نهيان من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته بدوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.