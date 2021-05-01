بينهم فرنسيان.. الإفراج عن آخر رهائن الكنيسة في هايتي

أفرج السبت عن آخر 6 من 10 رهائن كانوا قد خُطفوا في هايتي الشهر الماضي ومن بينهم 4 قساوسة كاثوليك ومواطنان فرنسيان وذلك طبقا لما قاله زعيم بارز بالكنيسة في هايتي.

وكانت تلك المجموعة التي كان من بينها 5 قساوسة وراهبتان قد خُطفت في البداية تحت تهديد السلاح من بلدة كروا دي بوكيه شمال شرقي العاصمة بورت أو برنس في 11 أبريل/نيسان.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم دفع أي فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن.

وقال القس جيلبرت بيلتروب من المؤتمر الديني في هايتي إن حالة 6 وصفت بأنها "مستقرة" لكنهم "يعانون وهنا جسديا " بسبب عدم حصولهم على وجبات مناسبة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت بأن عصابة "ماوزو 400" السيئة السمعة قد نفذت عملية خطف القساوسة والراهبات الكاثوليك وذكرت وكالة أنباء جونو 7 بهايتي أنها طالبت بفدية قدرها مليون دولار.

