الإمارات تطلق "وادي تكنولوجيا الغذاء".. ملتقى لوجستي عالمي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق المرحلة الأولى من وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "أطلقنا بحمد الله مشروعاً تنموياً جديداً بدبي.. وادي تكنولوجيا الغذاء - المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية، وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

وأضاف: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز 100 مليار درهم سنويا.. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء.. وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".



