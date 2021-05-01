تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 1 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 مايو 2021، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصراف الآلي والمطارات.

وبلغ متوسط سعر الريال 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



والبنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من الخميس الماضي، وحتى الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة أعياد ،العمال وتحرير سيناء، والقيامة المجيد، و شم النسيم.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

الإصلاح الاقتصادي

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها، بنسبة 5.2% في 2021-2022 من 2.8%، متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستقرا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

الدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ولليوم الثالث على التوالى، سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.