تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 1 مايو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 مايو 2021، في تعاملات الصراف الآلي وأفرع البنوك بالمطارات.

واستقر سعر الجنيه المصري، في أسواق العملات الدولية، منذ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق أهدافه، والتي كان منها تحرير سعر الجنيه المصري.

والبنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من الخميس الماضي، وحتى الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والقيامة المجيد، والعمال و شم النسيم.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ظل متوسط سعر اليورو، ثابتا عند 18.84 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، في بنك مصر.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

أكبر مجمع للبتروكيماويات

ووقعت مصر، الأربعاء الماضي، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن المجمع الذي سوف تنفذه شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات الحكومية، سيقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي.



أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مسجلا 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، لليوم الثالث على التوالي، ثابتا عند 51.81 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.