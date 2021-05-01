تستمر عدة أيام.. وفد أمريكي رفيع المستوى يبدأ جولة بالشرق الأوسط

يبدأ وفد أمريكي من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، السبت، جولة في الشرق الأوسط لبحث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، السبت: "وفد من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي يتوجه اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل لبحث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية".

وتابعت: "جولة الوفد الأمريكي للشرق الأوسط تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية".

وأضافت: "الوفد سيزور الإمارات للتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي ومناقشة قضايا إقليمية".

الوزارة قالت أيضا إن الوفد "سيزور الرياض للتأكيد على دعم واشنطن لأمن السعودية ومناقشة المسار الدبلوماسي للوصول لحل للأزمة اليمنية".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال لـ"رويترز" قبل أيام: "سيسافر وفد رفيع.. خلال الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والجهود المستمرة لتخفيف التوترات في المنطقة".

وتابع أن الوفد سيرأسه منسق سياسات الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريت ماكجورك ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي وسط تصاعد المخاوف في المنطقة بشأن مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وتخوض إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة من الاجتماعات في فيينا منذ أيام بهدف الاتفاق على الخطوات التي سيتعين اتخاذها في حالة إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.