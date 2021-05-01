شوارع الصين تستقبل أول تاكسي ذاتي القيادة في العالم

سوف يمثل الأحد 2 مايو/أيار 2021، يوما فاصلا في تاريخ النقل ذاتي القيادة، عندما تشهد شوارع الصين الرحلات الأولى للسيارة روبوتاكسي.

الخطوة التاريخية جاءت على يد شركة بايدو الصينية، التي توجت ثمار مجهودات كبيرة بدأت في عام 2019، بظهور سيارة روبوتاكسي أبولو ذاتية القيادة.

ويبدأ التاكسي ذاتي القيادة رحلاته التجارية المنتظمة غدا الأحد، لتصبح هذه التجربة هي الأولى في العالم.

ويترقب الملايين حول العالم نجاح تجربة شركة بايدو الصينية في تقديم أول خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة.

ويعد تشغيل Robotaxi مرحلة جديدة في تسويق المركبات ذاتية القيادة، ويجعل من بايدو أول شركة في الصين تعمل على تشغيل Robotaxi ذاتية القيادة.





ويمكن للعملاء طلب التاكسي ذاتي القيادة في منطقة "شوجانج بارك" من خلال تطبيق على الهاتف يطلق عليه اسم "Baidu Apollo GO".

وأبرز ما يميز Robotaxi أنه يعمل بدون سائق، كما أنه يستخدم في التنقل ميزات VR للتنقل.

وحتى يتمكن العملاء من العثور على التاكسي ذاتي القيادة فهو يستخدم تنبيهات عن بُعد لتسهيل العثور على السيارة من قبل الركاب.





وتهتم منظومة بايدو الجديدة بتوفير أعلى درجات الأمان، فقبل الصعود يقوم الراكب بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا وتسجيل رمز صحي للوقاية من كورونا.

عوامل الأمان لا تتوقف عند هذا الحد، فبمجرد صعود الراكب يتحقق النظام من ربط أحزمة المقاعد وإغلاق الأبواب بعد نقر الراكب على "ابدأ".

يمكن قيادة Robotaxi دون تدخل بشري، وفقط عندما تكون السيارة في مأزق فإنها تحتاج إلى مساعدة "5G Cloud Drivers".