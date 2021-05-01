محمد بن زايد ووزير خارجية السعودية يبحثان التعاون الاستراتيجي بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في قصر الشاطئ.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.