اجتماع برلماني بالعراق لبحث انتهاكات تركيا

أكد النائب العراقي بدر الزيادي أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تستعد لعقد اجتماع للرد على تصريحات أنقرة عن إنشاء قواعد عسكرية في العراق.

وقال الزيادي في تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "التطورات الأخيرة في شمال البلاد تفرض على الحكومة العراقية التحرك بشكل سريع لاتخاذ موقف بشأن هذه الاعتداءات التي تمس السيادة ومواثيق حسن الجوار".



وأضاف الزيادي "إذا كانت التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التركي بشأن إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في العراق صحيحة، يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من قبل بغداد يتوازى مع حجم تلك الخروقات".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن، أمس الجمعة، نية بلاده إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة دهوك، على غرار ما فعلته في سوريا، وقال إن "عملياتنا في شمال العراق ستتواصل، وعلى غرار ما فعلناه في سوريا، سننشئ هناك قاعدة، وسوف نسيطر على المنطقة".



ولفت النائب الزيادي إلى أن لجنة الأمن والدفاع "ستعقد اجتماعاً رداً على مساعي أنقرة الرمية لإنشاء قواعد عسكرية في العراق، وستصدر موقفها عبر بيان واضح وصريح".



وقال النائب العراقي إن "تركيا تتمادى كثيراً في خرق الأراضي العراقية، ولم تعترف بحقوق الجوار".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن عملياتها العسكرية في شمال العراق التي أطلقتها الأسبوع الماضي "مستمرة ولن تتوقف".

وبدأت تركيا عملية عسكرية في 23 من الشهر الماضي، تحت عنوان "مخلب البرق"، بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي.

وبعد يومين من إطلاق عمليتها العسكرية؛ وهي الرابعة خلال نحو عام، أعلنت تركيا مقتل اثنين من جنودها بتفجير واشتباك مع عناصر حزب العمال الكردستاني (البككا).

وصعدت تركيا من خروقاتها العسكرية في شمال العراق منذ يوليو/تموز الماضي، عندما أطلقت عمليتين متزامنتين حملتا اسم "مخلب-عين الصقر"، ثم بدأت عملية أخرى في فبراير/شباط الماضي، ولكنها انتهت بعد خمسة أيام من إطلاقها بعد تكبدها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وكان العراق دعا في أكثر من مرة إلى موقف دولي لمواجهة التدخلات التركية في العراق، وسبق ذلك تسليم بغداد سفير أنقرة أكثر من مذكرة احتجاج على الخروقات السافرة وعدم احترام أنقرة لسيادة البلاد.