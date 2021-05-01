الإمارات والسودان.. مباحثات لتعزيز التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع رئيس مجلس السيادة السوداني سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء السبت، من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين بمزيد من الازدهار والسلامة و الاستقرار.
وتناول الاتصال أيضا- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسودان وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة " كوفيد - 19 " وجهود مواجهتها في البلدين.
وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار".
وأضاف أن "دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام".
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