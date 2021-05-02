إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بويسكونسن الأمريكية

أصيب عدة أشخاص، الأحد، في إطلاق نار داخل "كازينو" في بلدة أشوابينون بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الشرطة تتعامل مع الموقف، وإن مطلق النار محتجز".

وقالت بوبي ويبستر، المتحدثة باسم الكازينو إن "عددًا غير محدد من الأشخاص قد تم إطلاق النار عليهم".

وأضافت: "لا نمتلك معلومات عن عدد الذين أصيبوا أو ظروفهم".

وقالت شرطة جرين باي ومكتب عمدة المقاطعة، إنه "ليس لديهما تفاصيل عن حادثة الكازينو حتى الآن".