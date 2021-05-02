اعتقال 5 بريطانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية

اعتقلت الشرطة البريطانية، السبت، 3 رجال وامرأة وصبي للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية في شمالي إنجلترا.
وألقى ضباط شرطة مكافحة الإرهاب، القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 30 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 28 عامًا في كيجلي، ويست يوركشاير، للاشتباه في تورطهم في التحضير أو التحريض على أعمال الإرهاب بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000.
كما ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في أنجلسي بشمالي ويلز، وصبي يبلغ من العمر 16 عامًا في سويندون، ويلتشير ، أيضا للاشتباه في ارتكاب نفس الجريمة، وفقا لوكالة بي أية ميديا البريطانية.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الأشخاص الـ5 نُقلوا إلى مركز للشرطة في ويست يوركشاير للاستجواب.
وتم تفتيش عدد من المباني المرتبطة بالاعتقالات التي تدخل في إطار تحقيق جار يتعلق بالإرهاب اليميني.
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