من هو الإنسان الذي أقسم الله بحياته في القرآن؟

الشخص الوحيد الذي أقسم الله بحياته في القرآن الكريم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. وقال الله تعالى: "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" (الحجر:72). وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشرف الناس نسباً وأعظمهم مكانة وفضلا.



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