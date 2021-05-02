نصيحة اقتصادية.. 5 شروط ذكية لضمان نجاح مشروعك

عادة تحتاج المشاريع الصغيرة على الأقل مدة 6 أشهر من التخطيط قبل الإقدام على التنفيذ، لكنها تحتاج إلى 5 شروط ذكية فقط للنجاح.

في التقرير التالي نستعرض أهم 5 شروط ذكية لا بد أن يراعيها رواد الأعمال لضمان نجاح مشروعاتهم، خاصة في بند التوظيف.



1- الاستفادة من الإحالات

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتوظيف موظفين جيدين في أن يطلب رائد الأعمال من الموظفين الحاليين أو الأشخاص في دائرة معارفه أن يرشحوا له أشخاصًا مناسبين للوظيفة الشاغرة.

الإحالات طريقة جيدة لأنها توفر الوقت، فعندما يرشح موظف موثوق به شخصًا آخر يعرف خبرته العملية ومهاراته، فهذا يضمن بشكل كبير أن المرشح للوظيفة سيقوم بعمل جيد.

كما يضمن أنه قد يتواءم مع باقي أعضاء الفريق.

يمكن تشجيع الموظفين على ترشيح أشخاص جيدين، من خلال منح مكافأة لمن يرشح منهم شخصًا ويتم تعيينه في النهاية، فذلك سيحمس الموظفين لترشيح أشخاص يعرفون أنهم سيكونون مرشحين جيدين فعلاً.





2- نشر إعلان الوظيفة في مواقع توظيف متخصصة

قد تجد الشركات الصغيرة صعوبة كبيرة في أن تُبرز إعلاناتها ومنشوراتها وسط الكثير من المنشورات والإعلانات التي تضعها الشركات الكبيرة على المواقع الشهيرة مثل "لينكد إن"، لذلك قد يكون من المفيد للشركات الصغيرة أن تنشر فرص العمل المتاحة لديها على مواقع التوظيف المتخصصة.

هناك المئات من مواقع التوظيف المتخصصة عبر الإنترنت، ويعتمد اختيار الموقع المناسب للشركة على الصناعة التي تعمل بها، واستراتيجية التوظيف الخاصة بها، فعلى سبيل المثال توجد مواقع متخصصة لنشر فرص عمل بدوام جزئي، وبالتالي فإذا كان رائد الأعمال يقدم هذه الميزة فحينها سيكون من المفيد أن يعلن عبر موقع من هذه المواقع، فذلك سيساعد إلى حد كبير في تضييق نطاق البحث.

لا يعني الاعتماد على مواقع التوظيف المتخصصة، عدم نشر إعلانات الوظائف عبر مواقع كبيرة مثل "لينكد إن"، فمن المفيد الاستفادة من كل الخيارات المتاحة.





3- فترة اختبار

يمكن للشركات التي تواجه صعوبة في العثور على المرشحين المناسبين أن توظف أشخاصًا للعمل بدوام جزئي أو في مشروعات محددة مع فريق الشركة الأساسي، بحيث تتمكن من اختبارهم خلال هذه الفترة، فإذا كان أداؤهم جيدًا يمكنها حينها أن تقدم لهم عرضًا للعمل بدوام كامل، وبذلك لن تخاطر الشركة بتعيين أشخاص بدوام كامل دون التأكد من أنهم مؤهلون ومناسبون فعلاً للوظيفة.





4- كتابة وصف وظيفي جيد

الوصف الوظيفي الجيد هو الذي يكون محددًا وواضحًا، ويشتمل على ما تتطلبه الوظيفة وما تحتاجه الشركة من المرشح بالضبط ومن المهم أن يكون الوصف الوظيفي موجزًا، حتى يشعر المتقدم للوظيفة بالراحة ويقرأه كاملاً.

ينبغي على الشركات أيضًا التركيز على كتابة أوصاف وظيفية معقولة، فبعض الشركات تكتب متطلبات كثيرة للوظيفة، فقد تطلب شركة تبحث عن موظف مبتدئ خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات، مما يضيع عليها فرصة جذب الخريجين الجُدد الذين قد يكونون مناسبين للوظيفة، لذلك من المهم أن تكون المتطلبات المكتوبة في الوصف الوظيفي هي فعلاً التي تحتاجها الوظيفة.





5- تقديم مزايا مناسبة

تقديم المزايا من الطرق الجيدة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المواهب، فكلما وفرت الشركة فرصة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وحزم تأمين صحي، كلما اجتذبت عددًا أكبر من المواهب.

هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تقدمها الشركات للمرشحين للوظائف، من بينها إمكانية العمل عن بعد، والذي يوفر للموظفين الكثير من الوقت الذي قد يضيع خلال الذهاب يوميًا للعمل، مما يسمح لهم بتحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والعمل.