هدى الهاشمي مساعدا لوزير الشؤون الاستراتيجية بالإمارات

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوماً بتعيين هدى الهاشمي مساعداً لوزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
وتشغل هدى الهاشمي منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة الإمارات، حيث تتولى مسؤولية متابعة تطوير الأجندة الوطنية للحكومة والتحقق من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ ومواءمة رؤية الدولة وأجندتها، وتنسيق الاستراتيجية على المستوى الوطني وتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة باستراتيجية الحكومة والابتكار.
كما تشرف على مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الذي يهدف إلى تفعيل ودعم الابتكارات والنماذج الحكومية الجديدة في الجهات الحكومة وتعزيز الابتكار الحكومي في الإمارات، وتتولى قيادة المسرعات الحكومية ومتابعة مبادرات وزارة اللامستحيل.
وكان لهدى الهاشمي دور فاعل ضمن فريق العمل الرئيسي بالمكتب التنفيذي لإمارة دبي، والذي أشرف على إعداد وإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل مركز دبي المالي وغيرها من المشاريع المهمة.
وتولت منصب مديرة إدارة تطوير القطاع الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أشرفت على إعداد برامج تطوير القطاع الحكومي.
هدى الهاشمي عضو في مجلس إدارة "المدرسة الرقمية"، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة، إضافة إلى عضويتها في اللجنة العليا لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، كما تترأس مجلس الابتكار العالمي، وعضو في مجلس الثورة الصناعية الرابعة، وهي أيضاً عضو نشط في مجلس الحكومة المرنة في المنتدى الاقتصاد العالمي.
وتحمل هدى الهاشمي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، كما حصلت على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي، والتحقت بكلية لندن لإدارة الأعمال وبرنامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
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