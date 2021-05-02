Mochi.. روبوت ينهي مشكلة "مزمنة" للسيارات الكهربائية

طرحت شركة Envision المتخصصة في مجال التكنولوجيا الخضراء، Mochi أول روبوت شحن ذكي متنقل للسيارات الكهربائية.

ويتم إنتاج Mochi الذي ينهي أزمة نقص محطات الشحن، لأول مرة بكميات كبيرة في العالم ويعمل بنسبة 100% بالكهرباء الخضراء.

كما يتاح Mochi – الذي يشحن السيارات الكهربائية بشكل مستقل وفق موقع aitnews، تجاريًا بدءًا من شهر يونيو/حزيران من هذا العام.

وغالبًا ما تكون محطات الشحن محدودة بالنسبة لسائقي السيارات الكهربائية، وذلك لأن نقاط الشحن المثبتة سابقًا غالبًا ما يشغلها مستخدمون آخرون في الأماكن العامة.

وعقب نشر Mochi في المواقع المختلفة ضمن شبكات توزيع، يمكن للروبوت العثور تلقائيا على السيارات الكهربائية وشحنها، مما يوفر الوقت والجهد للسائقين.

ومع وصول المزيد من المركبات الكهربائية إلى الطريق، يوفر Mochi حلاً مرنًا للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد على محطات الشحن.

ويعمل Mochi عبر نظام التشغيل الذكي EnOSTM التابع للشركة، الذي يربط ويدير أكثر من 200 جيجا وات من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، بحسب بوابة التقنية.

ويوفر النظام للجهاز إمكانية الوصول إلى الكهرباء الخضراء بنسبة 100%، مما يسمح للمركبات الكهربائية التي يشحنها Mochi، بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء، أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

ويتوافق Mochi مع معظم السيارات الكهربائية السائدة في السوق، وهو مدعوم ببطاريات AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيلو وات في الساعة وخرج طاقة 42 كيلو وات.

ويمكن للجهاز شحن السيارة الكهربائية في غضون ساعتين فقط لمسافة قيادة تصل إلى 600 كيلومتر.

ويأتي الجهاز بحجم صغير ومرن ومجهز بتقنية دقيقة لاستشعار الموقع، مما يسمح له بالتنقل بدقة، ويمكنه التوقف بأمان في غضون 0.1 ثانية من سرعته الكاملة البالغة واحد متر في الثانية عند مواجهة العقبات، مما يضمن السلامة.

ويمكن لسائقي المركبات الكهربائية ترك سياراتهم والاعتماد على الجهاز لشحن المركبات الكهربائية تلقائيًا عند الاشتراك في الخدمة من خلال تطبيق Mochi.

وبعد تلقي التعليمات، يعد Mochi خطة شحن ذكية ويحدد موقع السيارة الكهربائية ويبدأ بالشحن بشكل مستقل.

ويجري نظام EnOSTM أثناء الشحن مراقبة في الوقت الفعلي لبطارية السيارة الكهربائية، إلى جانب فحص شامل لضمان سلامتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Envision: إن Mochi هو مساعد شحن ذكي للسيارات الكهربائية وسيكون شريكًا للجميع في المستقبل، ومن المقرر أن يبدأ الجهاز العمل في شنغهاي هذا الصيف.