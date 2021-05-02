عودة رحلات "العربية للطيران" إلى ألماتا في هذا التوقيت

أعلنت "العربية للطيران" عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة ألماتا في كازاخستان بدءا من 21 مايو الجاري.

ويمكن لعملاء الشركة حجز رحلاتهم المباشرة الآن إلى ألماتا عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

وحصدت "العربية للطيران" جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في العام" خلال النسخة 14 من حفل توزيع جوائز مجلة "آفييشن بزنس" الذي أقيم مؤخراً في دبي.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19" حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر.

وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.