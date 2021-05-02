كورونا "يصيب" راتب رئيس غانا

جمد رئيس غانا نانا أكوفو أدو زيادة مرتبه السنوية لعام 2021، وذلك على خلفية انكماش الإيرادات الحكومية بسبب جائحة كورونا.

وذكرت إذاعة جوي أف أم أن القرار يشمل أيضا نائب الرئيس ووزرائه ونواب الوزراء وجميع الموظفين المعينين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس غانا قال إن القرار " يعد مساهمة متواضعة من جانبنا للحد من الضرر الذي تعرضت له الإيرادات العامة والمساعدة في تعافي اقتصادنا من تداعيات جائحة كورونا".

وكانت غانا قد تكبدت خسائر بقيمة 6ر13 مليار سيدي غانا (4ر2 مليار دولار) العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 4ر0%، فيما تعد أبطأ نسبة نمو منذ 37 عاما، فيما تتوقع الحكومة تعافي الاقتصاد ونمو بنسبة 5% خلال العام الجاري.

ويسعى رئيس غانا نانا أكوفو أدو لتبديد مخاوف مواطنيه بشأن مزاعم حول تأثير لقاح فيروس كورونا قبل إطلاق حملة تطعيم.

وحث أكوفو أدو مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تُحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، قائلا: " إن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي.إن.إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال".