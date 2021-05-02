سلام جوبا.. مطالب بـ"قوة مشتركة" لتأمين دارفور

طالبت اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الأحد، بالإسراع في تشكيل القوة المشتركة فوراً لحفظ أمن دارفور .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ،وأطراف العملية السلمية.



وقال الناطق باسم اللجنة، نور الدائم محمد أحمد طه، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع بحث سير تنفيذ اتفاق السلام والمعوقات التي تواجهه.



وأوضح أن الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل القوة المشتركة لتأمين دارفور فوراً.

وأشاد ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك، لافتاً إلى أن الإجتماع وجه بالإسراع في دفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.



وكشف نور الدائم عن تشكيل عدد من اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في المسارات المختلفة.



وأشار إلى أن الاجتماع هنأ القائد مني أركو مناوي، بتعيينه حاكما لإقليم دارفور ، متمنياً له التوفيق والسداد وأن يشهد الإقليم مزيدا من الأمن والاستقرار.



وكان عددا من قيادات العملية السلمية في السودان انتقدوا تأخير الترتيبات الأمنية التي تعتبر أهم بند من اتفاق جوبا الموقع منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

