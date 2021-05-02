تحالفات ماكرون.. الانتخابات الإقليمية في فرنسا تشتعل

أعلن مسؤولون، الأحد، أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحالف مع مرشح يميني منافس في الانتخابات الإقليمية التي ستجري الشهر المقبل.

وتشكل تلك الخطوة، بحسب خبراء، اختبارا رئيسيا قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في أحدث إشارة إلى فشل الرئيس في بناء قوة سياسية جاذبة على المستوى المحلي.



وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس لصحيفة "جورنال دو ديمانش" أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" سيسحب قائمة مرشحيه في مدينة مرسيليا الجنوبية والمناطق حولها.

وأضاف أن الحزب سيدعم المرشح اليميني المخضرم رونو موزيلييه في هذه المنطقة التي يأمل اليمين المتطرف أن يحقق فيها المزيد من التقدم قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.



انقسام داخلي

أحدثت هذه الخطوة انقساما بين زملاء موزيلييه الجمهوريين الذين شجبت قيادتهم بسرعة هذا التحالف الذي يمكن أن يضعف الحزب في الانتخابات الإقليمية المقررة في 20 و27 يونيو/حزيران.

ولاحظ كاستيكس أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم السير باتفاقات مماثلة في دوائر أخرى.

وتعرض حزب ماكرون لهزيمة في الانتخابات البلدية العام الماضي، اذ لم يتمكن مرشحوه من حصد سوى عدد قليل من المقاعد في حين أحرز حزب الخضر تقدما وقدمت أحزاب اليسار واليمين التقليدية أداء جيدا.

ويقول محللون إن ماكرون الذي تعهد بعد وصوله إلى السلطة عام 2017 إجراء تغيير في الحياة السياسية كان نجاحه هامشيا في تطوير جهاز فعال لحزبه الوسطي.

كما تراجعت شعبيته وسط انتقادات بأن سياساته أعطت الأفضلية للأثرياء وأصحاب الأعمال بمنحهم تخفيضات ضريبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية العام المقبل ستشهد مرة أخرى مواجهة بين ماكرون والزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تأمل في البناء على الغضب الشعبي الذي عبرت عنه احتجاجات "السترات الصفر" بين عامي 2018 و2019.