مقتل 16 جنديا بكمين مسلح غربي النيجر

قال مصدران أمنيان، الأحد، إن مسلحين مجهولين قتلوا 16 جنديا وأصابوا 6 آخرين في كمين بجنوب غرب النيجر.
وقع الهجوم على دورية تابعة للجيش بعد ظهر السبت بمنطقة تاهوا بالبلد الواقع بغرب أفريقيا، قرب منطقة قُتل فيها 137 مدنيا في هجمات في مارس/آذار.
ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم لكن المنطقة تهيمن عليها جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وقتلت هذه الجماعات مئات الجنود والمدنيين منذ عام 2018 عندما بدأت في توسيع نطاق نفوذها بعيدا عن قواعدها في مالي.
وفي الوقت الحالي تخضع مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لسيطرة هذه التنظميمات الإرهابية.
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