مقتل فلسطينية في الضفة برصاص إسرائيلي

قتلت فلسطينية، الأحد، متأثرة بجروح بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليها صباح الأحد في جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن مستشفى شعاري تصيدق الإسرائيلي بالقدس، قولها إن الفلسطينية، توفت متأثرة بجروحها.



وقالت مصادر فلسطينية إن المواطنة الفلسطينية اسمها رحاب زعول، 60 عاما، وهي من سكان بلدة نحالين غرب بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إن المواطنة الفلسطينية قتلت متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص إسرائيلي، جنوب بيت لحم.

وأظهر شريط فيديو الفلسطينية وهي تلوح بسكين بيدها على بعد مسافة من جنود إسرائيليين في مفرق مستوطنات غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه: "وصلت فلسطينية مسلحة بسكين إلى مفرق غوش عتصيون وحاولت طعن عدد من الجنود في المكان".

وأضاف أن الجندي الإسرائيلي أطلق النار عليها ما أدى إلى إصابتها، لافتا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويظهر الشريط الجندي وهو يطلق النار على الفلسطينية ما أدى الى إصابتها بجروح وصفت بـ"الخطيرة".