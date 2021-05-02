وزير الخارجية السعودي ومستشار الخارجية الأمريكية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وديريك شوليت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان مستشار وزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، في مكتبه بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.