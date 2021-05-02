بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وديريك شوليت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل الأمير فيصل بن فرحان مستشار وزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، في مكتبه بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية السعودي ومستشار الخارجية الأمريكية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.