إسرائيل تتوعد "الإرهاب" إثر حادث الضفة الغربية

أفاد الجيش الإسرائيلي ومسعفون، الأحد، أن 3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار من سيارة في الضفة الغربية المحتلة.

أفاد الجيش الإسرائيلي ومسعفون، الأحد، أن 3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار من سيارة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب وزير الدفاع، بيني جانتس، إن قوات الأمن لن تهدأ "حتى يتم القبض على الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم".



وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن نسمح للإرهاب برفع رأسه وسنضرب أعداءنا بقوة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "وصلت سيارة مشبوهة إلى مفترق الطرق وأطلقت النار باتجاه مدنيين إسرائيليين متواجدين في المكان".

وأضاف "ردّت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق النار على السيارة المشبوهة التي هربت من مكان الحادثة".

وقالت منظمة "نجمة داوود الحمراء" إنها عالجت 3 أشخاص في العشرينات من العمر ونقلتهم إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.



وتابع الجيش أن قواته "أغلقت عددا من الطرق وتقوم حاليا بملاحقة المركبة المشبوهة"، فيما حمّل وزير الدفاع بيني غانتس "إرهابيين" مسؤولية الهجوم.

وفي وقت سابق الأحد، أُصيبت فلسطينية بجروح خطرة عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية بعد اقترابها من جنود إسرائيليين حاملة سكينا.

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن مستشفى شعاري تصيدق الإسرائيلي بالقدس، قولها إن الفلسطينية، توفت متأثرة بجروحها.

وقالت مصادر فلسطينية إن المواطنة الفلسطينية اسمها رحاب زعول، 60 عاما، وهي من سكان بلدة نحالين غرب بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.