المنفي يزور النصب التذكاري لـ"شيخ المجاهدين" عمر المختار

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، زيارة إلى النصب التذكاري لشيخ الشهداء عمر المختار في مسقط رأسه بمنطقة جنزور شرق ليبيا.

ورافق محمد المنفي، خلال الزيارة عضو المجلس موسى الكوني، ومسؤولين ليبيين، إلى النصب التذكاري الذي يقع في مسقط رأس المختار بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب شرق ليبيا.





وكان المنفي أدى أمس السبت زيارة لمدينة درنة هي الأولى لمسؤول لرفيع للمدينة منذ أحداث 17 فبراير 2011 التقى خلالها بعميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

عمر المختار

وفي مدينة طبرق ولد اشهر شهداء النضال الليبي خلال الحقبة الاستعمارية عمر المختار (20 أغسطس 1858 - 16 سبتمبر 1931) المُلقب بـ"شيخ الشهداء"، و"شيخ المجاهدين"، و"أسد الصحراء".

والمختار هو قائد أدوار السنوسية في ليبيا، وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين في الحرب ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1911.





وحارب المختار الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عامًا لأكثر من عشرين عامًا في عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل الجنود الطليان، وأجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا، فنُفذت فيه العقوبة على الرغم من أنه كان كبيرًا عليلًا، فقد بلغ حينها 73 عامًا وعانى من الحمّى.

وكان الهدف من إعدام عمر المُختار إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسيَّة، فقد ارتفعت حدَّة الثورات، وانتهى الأمر بأن طُرد المحتل الإيطالي من البلاد.