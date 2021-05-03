ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
إذا سألت أي شخص في العالم عن أهم مزايا السيارات الكهربائية فسيكون الرد البديهي: إنها صديقة للبيئة وموفرة في المصروفات قطعا.
إذا نظرت لما هو أبعد من المظهر الجديد لسيارة رينو ميجان سبورت المحدثة، ستجد نوعا من التكنولوجيا يجهزها جيدا لتحديات السنوات المقبلة.
أطلقت شركة بنتلي أيقونتها Flying Spur بمحرك V8 في الشرق الأوسط.
مع ارتفاع درجات الحرارة، تعرف على 5 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك من أى عطل مفاجئ خلال فصل الصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات..ميجان المحدثة وأيقونة بنتلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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