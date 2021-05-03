دعاء القنوت في العشر الأواخر من شهر رمضان

يعد دعاء القنوت في تعريف الأمة وعلماء الفقه الإسلامي دعاء من الأدعية التي تقال وسط الصلاة في محل مخصوص من قيام الليل.

ويستغل المسلمون شهر رمضان الكريم للتقرب من الله والإكثار الدعاء، خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل ترديد دعاء القنوت لساعات متأخرة من الليل.

والقنوت هو الدعاء الذي يدعو به المسلمون في الركعة الأخيرة من صلواتهم المكتوبة، ويكون سببه عموم النوازل والابتلاءات التي تُصيبهم.

ودليله ما ورد في السنة النبوية عن أنس، رضي الله عنه، أنه قال: "قَنَتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو علَى رِعْلٍ وذَكْوَانَ".





نماذج من دعاء القنوت في شهر رمضان

اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت.. وعافـِنا فيمـَن عافـيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقِـنا شـر ما قضيت..

إنك تقضي بالحق ولا يـُقضى عليك.. اٍنه لا يذل مَن واليت.. ولا يعـِـزُ من عاديت..

تباركت ربنا وتعـاليت.. لك الحمد على ما قـضيت.. ولك الشكر على ما أعـطيت..

نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطـايا ونتوب اٍليك.





اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.. ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتَك.. ومن اليقين ما تُهون به علينا مصائبَ الدنيا..

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارِنا وقواتـِنا ما أبقيتنا.. واجعلهُ الوارثَ منا.. واجعل ثأرنا على من ظلمنا.. وانصُرنا على من عادانا..

ولا تجعل مصيبتَنا في ديننا.. ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا.. ولا مبلغَ علمِنا.. ولا اٍلى النار مصيرنا..

واجعل الجنة هي دارنا.. ولا تُسلط عـلينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا .





اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معاشُنا .. وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا..

واجعـل الحياة زيادةً لنا في كل خير.. واجعـل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.





الـلهم إنا نسألك فعلَ الخيرات.. وتركَ المنكرات.. وحبَ المساكين.. وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا..

واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فتوَفنا غـير مفتونين.. ونسألك حبَـك.. وحبَ مَن يُحبك.. وحب عـملٍ يقـربنا اٍلى حبك.. يا رب العــالمـين.





اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين.. الذين شهدوا لك بالوحدانية.. ولنبيك بالرسالة.. وماتوا على ذلك..

اللهم اغـفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعـفـو عنهم.. واكرِم نـُزلَهم.. ووسِع مـُدخلهم.. واغـسلهم بالماء والثلج والبرَد.. ونقـّهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا اٍليه .. تحت الجنادل والتراب وحـدنا.





اللهم اغـفـِر لنا.. وارحمنا .. وأعتق رقابنـا من النار .

اللهم اغـفـِر لنا.. وارحمـنا .. وأعتق رقابنـا من النار .

اللهم اغـفـِر لنا .. وارحمـنا .. وأعتق رقابنـا من النار .

اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميع العليم.. وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.